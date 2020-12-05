05.12.2020 (14:29)

В «Авангарде» началась подготовка к финалу Всероссийской юнармейской лиги КВН

В учебно-методическом центре «Авангард» началась подготовка к финалу Всероссийской юнармейской лиги, который пройдет 11 декабря в Центральном академическом театре Российской Армии. За главный приз поборются «Дети Каспия», «Школа моделей», Сборная депутатских детей, «Ля Рошель» и команда «48/60».

Игры юнармейской лиги КВН проводились в мае в режиме онлайн. Выступления команд оценивали Герой России летчик-космонавт Роман Романенко, директор программ Телевизионного творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко, участники Высшей лиги Алексей Кривеня, Гар Дмитриев, Максим Конюхов и другие. По итогам в финал пробились «Дети Каспия» (Астраханская область), «Школа моделей» (Волгоградская область), Сборная депутатских детей (Вологодская область), «Ля Рошель» (Самарская область) и команда 48/60 (Липецкая область).

«Впереди у ребят насыщенная неделя репетиций, подготовки реквизита, работы с редакторской группой. Настрой максимальный, но и без этого их уже можно назвать победителями. Участники проделали огромный путь, завоевав путевку в финал в борьбе с большим количеством команд. Тем более, игры проходили онлайн, такой формат мы использовали впервые, и каждый должен был быстро адаптироваться к новым условиям», - отметил директор департамента по военно-патриотическому воспитания Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.

Не успели команды разместиться, как сразу же приступили к репетициям своих номеров. Каждая группа встретилась с редакторами предстоящего финала. Опытные наставники дали участникам полезные советы как лучше развить ту или иную тему, усилить шутки, использовать реквизит и взаимодействовать с залом.

В первый день пребывания для юнармейцев провели экскурсию по «Авангарду». Они посетили учебный класс с тренажерами грузовых автомобилей, где каждый мог сесть за руль «Камаза» и попробовать управлять машиной в ясную погоду, при дожде и снегопаде. В тире ребята провели свою меткость, постреляв из пистолетов и винтовок по электронным мишеням. Большой интерес вызвал тренажер-имитатор парашютного прыжка. Это подвесная система со стропами и VR-очками, которые позволяют сделать виртуальный мир максимально правдоподобным.

Участники не отстают от трендов и запустили в приложении Tik Tok свой канал @tiktok_teremok. В юмористическом стиле они рассказывают о жизни в «Авангарде» и подготовке к предстоящему финалу. Больше новостей можно найти на сайте «ЮНАРМИИ» и на официальных страницах Движения в социальных сетях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице