05.12.2020 (14:24)

На флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва» прошло учение по борьбе за живучесть

Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» провёл учение по борьбе за живучесть в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-1.

Отработка элементов курсовой задачи проходила в пункте базирования дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

По легенде учения в одном из отсеков крейсера произошло возгорание и задымление.

С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке.

Также экипаж гркр «Москва» отработал нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развёртыванию магистрали пожаротушения.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице