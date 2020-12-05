Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.12.2020 (14:24)

На флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва» прошло учение по борьбе за живучесть

Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» провёл учение по борьбе за живучесть в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-1.

Отработка элементов курсовой задачи проходила в пункте базирования дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

По легенде учения в одном из отсеков крейсера произошло возгорание и задымление.

С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке.

Также экипаж гркр «Москва» отработал нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развёртыванию магистрали пожаротушения.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false