05.12.2020 (14:24)
На флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва» прошло учение по борьбе за живучесть
Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» провёл учение по борьбе за живучесть в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-1.
Отработка элементов курсовой задачи проходила в пункте базирования дивизии надводных кораблей Черноморского флота.
По легенде учения в одном из отсеков крейсера произошло возгорание и задымление.
С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке.
Также экипаж гркр «Москва» отработал нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развёртыванию магистрали пожаротушения.
Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.