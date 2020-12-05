05.12.2020 (14:03)

В армейском корпусе Черноморского флота приступили к занятиям с молодым пополнением

Военнослужащие осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу проходят занятия в учебных городках на полигонах армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В составе отдельных подразделений воинских частей армейского корпуса ЧФ недавние призывники приступили к выполнению упражнений в рамках мероприятий интенсивной боевой подготовки под руководством инструкторов.

Новобранцы выполняют учебные стрельбы из штатного оружия подразделений, в ходе которых сдают нормативы по поражению различных видов мишеней.

Особое внимание в ходе программы одиночной подготовки уделяется наработке навыков оказания первой медицинской помощи.

За каждым новобранцем наблюдают военные психологи, которые составляют морально-психологическую характеристику с рекомендациями для дальнейшего прохождения службы в воинских частях армейского корпуса ЧФ.

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