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05.12.2020 (13:30)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Балтийскому флоту) обеспечивает ход отопительного периода 2020-2021 года

Отопительный сезон в военных городках, расположенных на территории Калининградской и Ленинградских областей, обеспечивается филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Балтийскому флоту).

В зимний режим эксплуатации в период подготовки было переведено 282 котельных. В которые был своевременно осуществлен завоз жидкого и твердого котельного топлива. Кроме этого был создан нормативный запас топлива на 59 зимних суток, что соответствует нормам поставок топлива в зимний период эксплуатации, объектов инфраструктуры Министерства обороны РФ, находящихся в оперативном управлении Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту.

Для устранения аварийных ситуаций в зоне ответственности филиала по ЦЖКУ укомплектовано необходимое количество контрольно-диспетчерских отделений и аварийно-ремонтных групп. Дополнительно сформирована 21 полностью укомплектованная аварийная бригада.

Автомобильная, инженерная и коммунальная техника подготовлена и находится в исправном состоянии. Автономные мобильные котельные установки опробованы в рабочих режимах, готовы к перемещению.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот
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