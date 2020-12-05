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05.12.2020 (12:36)

В рамках реализации сетевой формы обучения курсанты Военного университета прошли спецкурсы в пяти профильных вузах видов ВС РФ и родов войск

В Военном университете завершился очередной этап подготовки курсантов по сетевой форме реализации основных профессиональных образовательных программ с использованием пяти вузов Министерства обороны Российской Федерации: Новосибирского высшего командного училища, Военной академии РВСН, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, Ярославского высшего военного училища ПВО.

Основные усилия при проведении занятий были направлены на получение курсантами необходимых знаний и практических навыков, соответствующих специфике прохождения службы в видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск.

В течение месяца с курсантами были проведены теоретические и практические занятия по тактике, огневой подготовке, специальным дисциплинам видов ВС РФ и родам войск с использованием современных образцов техники и вооружения, учебных тренажеров и полигонов. В процессе повседневной деятельности были организованы занятия по изучению истории и традиций видов ВС РФ и родов войск . Все занятия проведены на высоком методическом уровне, без замечаний и нарушений.

Сформированная сетевая форма обучения в полной мере обеспечивает подготовку будущих офицеров военно-политических органов и позволяет им изучить особенности прохождения дальнейшей службы в видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, а также получить практические навыки применения современной техники, вооружения и тактики ведения боевых действий.

Командование Военного университета благодарит руководство и профессорско-преподавательский состав вузов, принявших участие в сетевой форме обучения, за высокий уровень организации учебного процесса, жизни и быта курсантов. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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