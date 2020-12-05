05.12.2020 (10:03)

В Дагестане прошла ярмарка вакансий для членов семей военнослужащих Каспийской флотилии

На территории полка морской пехоты Каспийской флотилии прошла ярмарка вакансий для членов семей военнослужащих при содействии Министерства труда и социального развития Дагестана, службы занятости Махачкалы и Каспийска, а также молодежного центра занятости «Успех».

В мероприятии приняли участие представители Минобразования республики, мэрии города Каспийска. Также на ярмарке вакансий присутствовали более 20 работодателей Махачкалы и Каспийска, которые предлагали вакантные рабочие места членам семей военнослужащих, переехавших в новый пункт дислокации в Дагестан.

Для решения вопросов трудоустройства в Министерстве труда республики создан штаб, занимающийся обустройством семей военнослужащих и отслеживанием предоставления мест в дошкольных и образовательных учреждениях.

Предварительно ведомством была собрана вся необходимая информация о членах семей военнослужащих и их потребностях в трудоустройстве. Также для женщин, которые находятся в декретных отпусках, предусмотрена программа обучения, переподготовки и повышения квалификации по востребованным на рынке труда профессиям.

Это уже вторая ярмарка вакансий для семей военнослужащих Каспийской флотилии. Ярмарку посетили около 50 членов семей военнослужащих, им представили более 100 единиц вакансии? и информационные буклеты. По итогам ярмарки вакансий с работодателями достигнута предварительная договоренность о трудоустройстве более 30 человек. Жёны военнослужащих изъявили желание трудоустроиться по специальностям: юрист, медицинская сестра, экономист, воспитатель, биохимик, врач, инженер, социальный работник и менеджер по продажам.

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