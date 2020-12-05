05.12.2020 (10:02)

Дежурные подразделения ЮВО на Кубани отразили нападение условных диверсантов

Личный состав соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в рамках тренировки дежурных подразделений уничтожил условные незаконные вооруженные формирования (НВФ) при попытке совершения нападения на объекты инфраструктуры военных городков.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, военнослужащие использовали около 70 имитационных взрывных зарядов ИМ-120, свыше 30 дымовых шашек и более 3 тыс. холостых боеприпасов к пулеметам и автоматам Калашникова.

По замыслу тренировки «диверсанты» проникли на территорию военных городков и предприняли попытку минирования и подрыва складов материально-технических средств соединений.

По тревоге были подняты дежурные подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации. Военнослужащие с применением стрелкового оружия отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на осажденном контрольно-техническом пункте и в районе расположения зданий складов.

Кроме того, саперные группы дежурных подразделений с помощью искателей взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективных индукционных металлоискателей «ИМПС» провели инженерную разведку и обезвредили «бомбы», установленные условными бандитами.

Аналогичные тренировки по противодействию НВФ проводятся регулярно не только в расположении военных городков, но и на полигонах округа.

Всего в мероприятии приняли участие около 400 военнослужащих ЮВО. Было задействовано более 30 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронемашины «Тигр».

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