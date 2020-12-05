05.12.2020 (09:59)

В ЮВО отметили участие 49-й армии в контрнаступлении под Москвой

Отмечая одну из героических дат в истории Великой Отечественной войны – 79-ю годовщину контрнаступления Красной Армии под Москвой, в войсках Южного военного округа напомнили военнослужащим об участии в операции 49-й армии, наследники которой сегодня достойно несут службу в составе воссозданного общевойскового объединения.

«В числе десяти армий в контрнаступлении под Москвой принимала участие 49-я армия в Тульской и Калужской наступательных операциях», – отметил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников.

«Операция завершилась не только выдающейся победой, но и тем, что миф о непобедимости гитлеровских войск, оказался полностью развеян», – подчеркнул командующий войсками ЮВО.

В память о героическом подвиге советских воинов под Москвой в воинских частях округа были организованы исторические викторины, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, просмотр художественного фильма «Битва за Москву».

Справочно:

В ходе Тульской наступательной операции дивизии 49-й армии при освобождении города и железнодорожной станции Алексин на р. Оке столкнулись с прочной эшелонированной обороной немецких войск. В результате стремительного удара были разгромлены 131-я, 31-я и части 52-й пехотных дивизий противника. Немцы потеряли в Алексине и окрестностях около 8000 человек убитыми и ранеными, много техники, оружия и снаряжения.

Освободив город части 49-й армии выполнили сложную задачу по захвату плацдармов на левом берегу широкой и полноводной Оки, что дало возможность с меньшими потерями освободить Тарусу 19 декабря и в дальнейшем развивать наступление на Калугу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице