05.12.2020 (09:56)

Более 2 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, призванных осенью 2019 года, уволены в запас

Более 2 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, призванных в ходе осенней призывной компании 2019 года протестированы на COVID-19 и уволены в запас.

Военнослужащие отслужив установленные сроки военной службы по призыву получили средства индивидуальной защиты: медицинские перчатки, маски и антисептические спреи, рассчитанные на полное время пути до места проживания. Служебный транспорт, на котором уволенных в запас военнослужащих доставляют на железнодорожные или автомобильные вокзалы, проходят обязательную обработку специальным раствором для дезинфекции ДТС-ГК.

Военнослужащие, отличившиеся и показавшие высокие результаты боевой подготовки по итогам года службы по призыву, получили почётные грамоты и рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения. Многим родителям отправят благодарственные письма от имени командования воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа.

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