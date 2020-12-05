05.12.2020 (09:53)
В Подмосковье в штабе гвардейской танковой армии ЗВО стартовала раздельная штабная тренировка
В Подмосковье в штабе гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа с управлением объединения стартовала раздельная штабная тренировка по управлению соединениями и воинскими частями в боевых условиях.
Цель тренировки — совершенствование слаженности в работе офицеров управления, дежурных смен и воинских частей обеспечения и охраны органов военного управления при приведении их в боевую готовность, а также практическая отработка мероприятий перевода органов управления объединения на боевой режим работы.
Во время тренировки будут отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб штаба армии, сбора и экипировки личного состава, привлекаемого к тренировке, убытия на боевые посты, их развертывания, организации несения дежурства, руководства проведением мероприятий наращивания боевой готовности войск.
По итогам тренировки будет оцениваться слаженность в работе, умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку и вырабатывать грамотные решения.