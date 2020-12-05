05.12.2020 (09:51)

В гвардейской танковой армии ЗВО стартовали учебные сборы с наводчиками КПВТ

В Подмосковье с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовали учебно-мобилизационные сборы с наводчиками крупнокалиберных пулеметов Владимира танковых.

Сборы проходят на полигоне «Алабино». Под руководством офицеров военнослужащие проведут боевые стрельбы из пулеметов, установленных на бронетранспортеры БТР-82, по мишеням имитирующих живую силу и легкобронированные цели условного противника на расстоянии от 400 до 1200 метров.

По результатам сборов каждый военнослужащих получит комплексную оценку своим профессиональным навыкам. Всего в сборах задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

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