Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.12.2020 (09:51)

В гвардейской танковой армии ЗВО стартовали учебные сборы с наводчиками КПВТ

В Подмосковье с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовали учебно-мобилизационные сборы с наводчиками крупнокалиберных пулеметов Владимира танковых.

Сборы проходят на полигоне «Алабино». Под руководством офицеров военнослужащие проведут боевые стрельбы из пулеметов, установленных на бронетранспортеры БТР-82, по мишеням имитирующих живую силу и легкобронированные цели условного противника на расстоянии от 400 до 1200 метров.

По результатам сборов каждый военнослужащих получит комплексную оценку своим профессиональным навыкам. Всего в сборах задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники военной автомобильной инспекция Воронежского гарнизона ЗВО провели акцию «Автошина» в Воронежской области
Около 50 пунктов обогрева развернули для 2000 военнослужащих на полигонах общевойсковой армии ЗВО в шести областях
Подразделения охраны Тейковского ракетного соединения РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов на учении в Ивановской области
Ракетные полки ПГРК «Ярс» преодолели условно зараженный участок местности на марше в Ивановской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false