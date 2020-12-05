05.12.2020 (09:49)

Сотрудники военной автомобильной инспекция Воронежского гарнизона ЗВО провели акцию «Автошина» в Воронежской области

Сотрудники 47-ой военной автомобильной инспекции Западного военного округа в преддверии снегопадов и гололёда в Воронежской области провели акцию «Автошина, направленную на предотвращение заносов и дорожно-транспортных происшествий.

Основной задачей военных автоинспекторов стала проверка остаточной глубины рисунка протектора зимних автошин, гарантирующих хорошее сцепление с дорогой. Также обязательную проверку при помощи специальных приборов прошло правильность установки шин и дисков, наличие болтов, шпилек крепления, а также целостность автошин.

В целях профилактики дорожно-транспортных нарушений военные автоинспекторы также разъясняли водителям сезонную необходимость к требованиям, предъявляемые к автомобильным шинам, объясняли недопустимость использования изношенных покрышек.

За время акции, которая продлилась неделю, сотрудники военной автоинспекции проверили около 200 единиц военной техники: УАЗ «Патриот», УРАЛ-4320, ГАЗ-2310, ПАЗ-3205 в Воронежском военном гарнизоне.

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