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05.12.2020 (09:45)

Партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в танковую армию ЗВО

Партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в гвардейскую танковую армию Западного военного округа. В танковое объединение поступило несколько сотен доз вакцины.

В первую очередь будет производится первоочередная вакцинация командного состава объединения, медицинского персонала армии, работающего с больными короновирусной инфекции, личного состава, несущего боевое дежурство.

Всего в Западный военный округ завезли более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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