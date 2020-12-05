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05.12.2020 (08:58)

Около 50 пунктов обогрева развернули для 2000 военнослужащих на полигонах общевойсковой армии ЗВО в шести областях

Свыше 50 специальных пунктов обогрева личного состава развернуто на военных полигонах общевойсковой армии Западного военного округа в 6 областях Центрально-Черноземного региона.

В связи с резким среднесуточным похолоданием на 8 градусов и угрозой простудных, вирусных инфекционных заболеваний приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих. Для предотвращения переохлаждения во время занятий и работ в полевых условиях оборудованы стационарные и мобильные пункты обогрева личного состава, в том числе и металлические модули.

Все пункты обогрева обеспечены необходимыми запасами топлива.

Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

Дополнительное оборудование в подготовительный период поможет противодействовать сезонным заболеваниям у более чем 2 тыс.военнослужащих в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Полигон
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