05.12.2020 (08:58)

Около 50 пунктов обогрева развернули для 2000 военнослужащих на полигонах общевойсковой армии ЗВО в шести областях

Свыше 50 специальных пунктов обогрева личного состава развернуто на военных полигонах общевойсковой армии Западного военного округа в 6 областях Центрально-Черноземного региона.

В связи с резким среднесуточным похолоданием на 8 градусов и угрозой простудных, вирусных инфекционных заболеваний приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих. Для предотвращения переохлаждения во время занятий и работ в полевых условиях оборудованы стационарные и мобильные пункты обогрева личного состава, в том числе и металлические модули.

Все пункты обогрева обеспечены необходимыми запасами топлива.

Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

Дополнительное оборудование в подготовительный период поможет противодействовать сезонным заболеваниям у более чем 2 тыс.военнослужащих в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице