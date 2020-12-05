05.12.2020 (08:47)

Военная автоинспекция провела акцию «Ремень безопасности» в Новосибирской области

Военная автоинспекция в Новосибирской области провела акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения правил дорожного движения.

В ходе акции инспекторы особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами ремней безопасности, работоспособности и техническому состоянию ремней, а также техническому состоянию подголовников сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. Кроме того, военные инспекторы провели профилактические мероприятия на территории воинских частей объединения, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

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