05.12.2020 (08:03)

Инспекторы ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения воинских колонн на российско-таджикистанском учении

Сотрудники 213-й ВАИ, дислоцированной в Таджикистане, обеспечили безопасность дорожного движения при передвижении воинских колонн российского воинского контингента в ходе проведения совместных двусторонних российско-таджикских учений, прошедших одновременно на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон.

Военнослужащие ВАИ круглосуточно несли дежурство с целью пресечения незаконного использования военной техники, вели сопровождение и регулирование воинских колонн на полигонах, участках горной местности и перевалах.

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