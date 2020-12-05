05.12.2020 (07:21)
С новобранцами ВВО в Забайкалье прошли первые занятия по военно-политической подготовке
С новобранцами соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, состоялись первые занятия по военно-политической подготовке (ВПП) теоретической и практической направленности.
На занятиях военнослужащие узнали о истории воинских частей, их славных традициях с показа фильмов, исторических документов и фотографий. Также новобранцы посетили музеи воинских частей, где им были продемонстрированы множество экспонатов времен Великой Отечественной Войны и исторической хроники.
Мероприятия прошли с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
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