05.12.2020 (07:21)

С новобранцами ВВО в Забайкалье прошли первые занятия по военно-политической подготовке

С новобранцами соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, состоялись первые занятия по военно-политической подготовке (ВПП) теоретической и практической направленности.

На занятиях военнослужащие узнали о истории воинских частей, их славных традициях с показа фильмов, исторических документов и фотографий. Также новобранцы посетили музеи воинских частей, где им были продемонстрированы множество экспонатов времен Великой Отечественной Войны и исторической хроники.

Мероприятия прошли с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице