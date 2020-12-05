05.12.2020 (06:26)

Учения по противодействию морским судам проведены с авиацией армии ВВС и ПВО ВВО в Приморье

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведены учения по противодействию надводным и подводным судам. В них участвовали порядка десяти экипажей самолетов с аэродромов Приморского и Хабаровского краев.

Летчики бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны условного противника и применения им средств радиоэлектронной борьбы нанесли ракетный удар по авиации «противника» электронными пусками.

Также к учениям были привлечены экипажи самолетов морской авиации Тихоокеанского флота Ту-142 и Ил-38, которые осуществляли противолодочную оборону корабля.

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