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05.12.2020 (06:14)

Военнослужащим ВВО в Бурятии разъяснили возможности рефинансирования по военной ипотеке

Представителями читинского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» было проведено выездное мероприятие с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в котором приняли участие более 200 военнослужащих.

Участникам беседы была доведена информация о возможности улучшения условий кредитования по программе «Военная ипотека», а также о рефинансировании ранее предоставленных ипотечных кредитов путем получения в банке нового кредита по сниженной процентной ставке.

Также была проведена лекция, нацеленная на повышение финансовой грамотности, даны ответы на вопросы, касающиеся функционирования накопительно-ипотечной системы.

Благодаря разъяснительной работе представителей ФГКУ «Росвоенипотека», в Кяхтинском гарнизоне будут активней проводится сделки по рефинансированию ипотечных кредитов, что позволит военнослужащим существенно сократить срок приобретения жилья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Жилье , Военная ипотека
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