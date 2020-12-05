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05.12.2020 (06:01)

Связисты ВВО в Забайкалье провели радиотренировку со средствами связи нового поколения

С военнослужащими подразделений связи общевойскового объединения, дислоцированными в Забайкальском крае, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

Специалисты связи в ходе проведения радиотренировки организовали устойчивую защищенную связь между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи с использованием современных комплексов связи 5-го поколения базе автомобиля КамАЗ-4320 и подвижных цифровых радиорелейных станций, которые использовались как подвижные универсальные узлы связи. В рамках тренировки было скрытно развернуто более 10 подвижных полевых узлов связи.

Кроме того, связисты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

Всего в тренировке было привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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