05.12.2020 (05:26)

Специалисты РЭБ ВВО отработали прикрытие военных объектов от нападения дронов условного противника на учении в Бурятии

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Республике Бурятия, в рамках единого дня специалиста РЭБ отработали вопросы прикрытия военных объектов от ударов беспилотной авиации условного противника.

В ходе занятий военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы и выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов и станций РЭБ.

По замыслу учения боевые дроны условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания. Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» выполнили задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов «противника».

После определения беспилотников «противника» военнослужащие осуществили постановку радиопомех, нарушили управление средствами нападения и блокировали передачу полученных ими данных. Затем расчеты РЭБ принудительно посадили летательные аппараты в назначенных районах.

Основной целью мероприятия являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника.

Единый день специалиста РЭБ проводился на трех полигонах ВВО, на территории Республики Бурятия.

В учебных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники РЭБ.

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