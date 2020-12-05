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05.12.2020 (05:00)

Юнармейцы отряда «Монолит» из Приморья приняли участие во всероссийской акции против распространения коронавирусной инфекции

Юнармейцы отряда «Монолит» детского центра «Отечество» с. Хороль Приморского края, закрепленного за мотострелковым соединением ВВО (с. Сибирцево), приняли участие во всероссийском конкурсе плакатов «Юнармия против COVID-19».

Свои работы ребята разместили на информационных площадках в сети Интернет. На плакатах юнармейцы призывают жителей региона носить медицинские маски в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в движении «Юнармия» разработали памятку с информацией о профилактике коронавируса. В ней отображены основные меры предосторожности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Это ношение масок и перчаток в общественных местах, мытье и дезинфекция рук, санитарная обработка рабочих мест, ноутбуков, смартфонов и других поверхностей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Юнармия , COVID-19
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