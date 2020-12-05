05.12.2020 (04:57)

Военнослужащие ВВО на Сахалине и Курильских островах приняли участие в военно-историческом диктанте

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах прошёл военно-исторический диктант, посвященный Дню Неизвестного солдата. Одними из первых свои знания по военной истории и подвигах, совершённых красноармейцами, проверили военнослужащие воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных на Сахалине и Курильских островах. Мероприятие было проведено в клубах воинских частей и штабах соединений армейского корпуса.

Вопросы военно-исторического диктанта, касались различных периодов военного времени и военно-исторических дат, а также роли советских солдат и офицеров во Второй мировой войне. Наиболее подробно был затронут заключительный этап Второй мировой войны и освобождение Сахалина и Курильских островов.

Основной целью диктанта является популяризация исторического знания как основы для формирования чувства национального патриотизма и противодействия попыткам фальсификации истории.

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