05.12.2020 (04:53)

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в совместном учении в Бенгальском заливе

В Бенгальском заливе прошло однодневное учение типа «PASSEX» с участием отрядов кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии.

Российскую сторону на учении представляли флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». От ВМС Индии привлекались фрегат «Шивалик» и корвет «Кадматт».

В ходе практических действий моряки России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса учение проводилось в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи.

После окончания учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 4 - 5 сентября, в Бенгальском заливе было проведено двустороннее российско-индийское военно-морское учение «Индра-Нэви-2020».

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