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04.12.2020 (23:18)

Подразделения охраны Тейковского ракетного соединения РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов на учении в Ивановской области

Военнослужащие Тейковского ракетного соединения РВСН на учении отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной условные диверсанты провели минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН. Для решения поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

На полевых позициях применялись беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и обнаружения диверсионных групп.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Западный военный округ , Боевая подготовка , РК Ярс
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