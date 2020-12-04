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04.12.2020 (23:14)

Ракетные полки ПГРК «Ярс» преодолели условно зараженный участок местности на марше в Ивановской области

В ходе учения в Тейковском ракетном соединении РВСН (Ивановская область) ракетный полк подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты провели специальную обработку техники.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ на дальних подступах к полевым позициям.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

Также после вывода техники из зоны условного заражения подразделения РХБ  защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов «Ярс».

Для решения данной задачи применялись современные образцы специальной техники РХБ защиты, с помощью которых проводились дезинфекция вооружения, военной и специальной техники, включая агрегаты ракетного комплекса «Ярс», а также отдельных участков местности и дорог, емкостей временного хранения и транспортирования воды, дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки.

В течение суток подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку свыше 80 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Западный военный округ , РК Ярс , Боевая подготовка
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