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05.12.2020 (05:00)

Многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6» впервые задействован российскими саперами при разминировании в Нагорном Карабахе

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Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Впервые в работах по разминированию местности от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов задействован многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6», с помощью которого было обследовано около 8 га местности в районе населенного пункта Ходжалы.

Применение дистанционно управляемых робототехнических комплексов позволяет увеличить площадь разминируемых территорий, обеспечивая безопасность личного состава при разминировании. Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров (на устройстве имеется 4 видеокамеры высокой четкости, которые обеспечивают круговой обзор). В ходе работы комплекса «Уран-6» находящиеся в земле боеприпасы обезвреживаются в результате срабатывания или физического разрушения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки восстановлены четыре опоры и 1600 м ЛЭП, 1 км газопровода, 2200 м линий связи и две трансформаторных подстанции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Инженерные войска , Миротворец
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