04.12.2020 (21:42)

Подразделения Уссурийского отдельного десантно-штурмового соединения ВДВ провели боевые стрельбы на полигоне в Приморье

На полигоне Барановский в Приморском крае прошли первые в зимнем периоде обучения практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими десантно-штурмового батальона Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

Перед выполнением практической части мероприятия военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент данного комплекса на таких учебных точка, как изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы из штатного оружия.

Военнослужащие вели стрельбу по обозначенным целям из различных положений. Основной задачей занятий по огневой подготовке являлось оттачивание практических навыков стрельбы из штатного вооружения.

Десантники отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности со сменой огневой позиции и выполнили метание учебной ручной гранаты.

Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.

Расчеты 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», 7,62-мм пулеметов ПКМ, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д отрабатывали учебные стрельбы как в дневное, так и в ночное время суток.

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