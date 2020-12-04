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04.12.2020 (21:41)

Юнармейскому отряду из Санкт-Петербурга присвоили имя генерал-майора Юрия Евтушенко

Юнармейцам школы № 39 в Санкт-Петербурге присвоили имя генерал-майора Юрия Евтушенко. Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов в торжественной обстановке вручил отряду «Юные Крылья России» официальное свидетельство.

По словам члена регионального штаба Юнармии в Северной столице майора запаса Владимира Кузьмина, ребята изначально были «евтушенковцами».

«Именно этот отряд Юрий Григорьевич Евтушенко считал своим родным. Он его не просто основал, он жил им. И юнармейцы заслужили такое почетное звание. Они ни разу не подвели своего основателя, у ребят есть задор к любимому делу, а также интерес продолжать славные традиции, заложенные вдохновителем», — подчеркнул Владимир Кузьмин.

Командир отряда Вадим Петров заверил офицеров, что юнармейцы с гордостью будут носить имя и чтить память генерала Евтушенко, который часто приезжал к ребятам в гости и курировал каждого из них.

«Для нас — это огромная честь и она ко многому обязывает. Получив такую награду, мы будем работать над собой еще больше, будем стремиться к новым вершинам, расти и развиваться, чтобы быть достойными памяти Юрия Григорьевича», — пояснил юнармеец.

Отряд «Юные Крылья России» школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга был основан в 2018 году. Его участниками стали свыше 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 17 лет.

«Юнармейцы из отряда «Юные Крылья России» — ребята разносторонние. Они занимаются спортом, увлекаются творчеством и не забывают социальную ответственность и важность своей работы. Они всегда одними из первых поддерживают инициативы движения — акции, мероприятия, флешмобы. В частности, они с энтузиазмом подхватили проект «Парад у дома ветеранов», вели своих друзей и родных по «Дороге памяти», а старшие воспитанники отряда прошли по Дворцовой площади в рамках юбилейного парада Победы в этом году. Мы, взрослые, стараемся не подводить доверие таких ребят. Стремимся быть для них примером, как делал это Евтушенко», — рассказал исполняющий обязанности начальника Главного штаба Юнармии генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.

Справочно:

Юрий Евтушенко — заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Вооруженных Сил, родился в 1964 году. Участник боевых действий. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими медалями. Юрия Евтушенко не стало 9 ноября 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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