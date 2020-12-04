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04.12.2020 (20:49)

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения состоялась VIII всероссийская научно-практическая конференция

В конференции приняли участие преподаватели и научные сотрудники военных организаций из Анапы, Благовещенска, Москвы, Омска, Пензы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Серпухова и Тюмени.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы, связанные с ролью и качеством подготовки военных специалистов технического обеспечения, совершенствованием систем эксплуатации и восстановления вооружения и военной техники, подготовки военных специалистов технического обеспечения, совершенствование средств технического обслуживания и ремонта.

Со вступительным словом к участникам обратился начальник кафедры эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники филиала ВА МТО в г. Омске полковник Николай Брежнев. «Поддержание вооружения и военной техники в постоянной готовности к боевому применению является важнейшей комплексной задачей, решаемой командирами и начальниками всех степеней, должностными лицами штабов и служб соединений и частей, личным составом подразделений» – отметил представитель военного вуза. «одной из важнейших задач обучения в военном институте является подготовка высококвалифицированного офицера, обладающего необходимыми знаниями и практическими навыками по организации эксплуатации и восстановления вооружения и военной техники в мирное и военное время» – подытожил Николай Брежнев.

На пленарном заседании конференции с докладами по актуальным вопросам выступали научно – педагогические работники и курсанты филиала.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование , Конференции , Наука
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