04.12.2020 (20:27)

В Калининградской области прошли соревнования по спорту сверхлегкой авиации, организованные ДОСААФ России

В один из последних дней ноября аэродром ДОСААФ Малое Исаково (Девау) в Калининградской области стал ареной соревнований по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан — полёт на точность».

Соревнования совместными усилиями организовали спортивная объединенная федерация сверхлегкой авиации Калининградской области (СОФСЛАКО), региональное отделение и Калининградский авиационно-спортивный клуб (АСК) ДОСААФ.

Спортивное мероприятие прошло при поддержке правительства региона в рамках фестиваля авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта имени военного летчика капитана М. Кривцова и было посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Соревнования провели в два этапа, поскольку в них участвовали 22 пилота. Ведь ограничения, касающиеся количества состязающихся на открытом воздухе (не более 20 человек), продолжают действовать. Соответственно, соблюдались меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

А вот с погодой пилотам повезло. Прогноз метеорологов оказался точным, хотя до этого многодневное ноябрьское ненастье не вселяло никаких надежд.

Благодаря четкой организации удалось провести девять раундов. Но именно это обстоятельство и привело к корректировке общих результатов, не все смогли выдержать напряженный темп соревнований. К общей радости несколько спортсменов показали ювелирное приземление в «ноль»: это Константин Павлушко, Сергей Сухорученко и Денис Богданов.

По сумме всех раундов первенствовал пятикратный чемпион России Сергей Сухорученко, призовую кампанию которому составили Александр Носаль (второй) и Сергей Кондыпко (третий), в пятерке сильнейших также Алексей Вознесенский и Сергей Бажанов.

Победитель и призеры награждены медалями и грамотами председателя регионального отделения ДОСААФ Олега Урбанюка.

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