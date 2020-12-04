04.12.2020 (19:49)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Центральной Африканской Республики Леоном Додону-Пунагазом

Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Центральной Африканской Республики в Российской Федерации Леоном Додону-Пунагазом.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.

В ходе переговоров африканский дипломат выразил искреннюю благодарность Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказание содействия в строительстве национальных вооруженных сил.

Александр Фомин и Леон Додону-Пунагаз предметно обсудили вопросы военного образования, участия центральноафриканских представителей в международных мероприятиях, приводимых под эгидой Министерства обороны Российской Федерации, и договорились о наращивании двухстороннего взаимодействия.

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