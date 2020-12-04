04.12.2020 (19:37)

Две армейские двойки парашютисток стали призерами чемпионата и первенства России RISC 2020

Накануне прошёл финал соревнований в женских двойках среди юниоров и общего зачёта групповой акробатики на чемпионате России по аэротрубным дисциплинам RISC 2020. Парашютистки ЦСКА завоевали четыре серебряные награды.

В соревнованиях юниорских двоек групповой акробатики молодые парашютистки армейского клуба Софья Бекетова и Лидия Песоцкая стали вторыми, выполнив 20 фигур за 25 секунд. Судьями оценивались одновременность и правильность выполнения фигур.

Спортсменки уступили команде «SkyFly» 14 очков. Замкнули тройку лидеров команда «Мистер Систерс».

Серебряные награды общего зачёта групповой акробатики среди женщин у призёра VII Всемирных военных игр по парашютному спорту, призера чемпионата мира CISM среди юниоров, чемпионки Европы по акробатике среди юниоров, победителя юниорских турниров и Кубков ВС РФ младшего сержанта Ксении Фоминых и Анастасии Ивановой. Армейские парашютистки набрали 80 очков.

Задание на турнир двоек взрослых состоит из шести элементов. Сложность двоек заключается в том, что фигуры нужно строить, вращаясь вокруг себя. В каждом задании нужно провернуться на разное количество градусов.

Полчаса между турами девушки посвящали отработке действий, которые будут выполнять в самой трубе.

Начальник команды-старший тренер спортивной команды ЦСКА (по парашютному спорту) подполковник Александр Иванов и тренерский состав выступлениями спортсменок остались довольны: «Это первые наши соревнования в аэротрубных дисциплинах, мы заявились и выступали. То, что девчонки буквально только год тренируются, не помешало им показать высокие результаты как технически, так и в завоёванных призовых местах. Это хороший результат для начальных стартов».

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