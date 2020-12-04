04.12.2020 (19:31)
Шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА выступят на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию
В период с 5 по 8 декабря пройдут соревнования пятого этапа Кубка России по фигурному катанию. В турнире примут участие шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по фигурному катанию на коньках имени А.С. Жука.
Четверых спортсменов будет представлять тренер Сергей Давыдов — это Софья Самоделкина, Яна Ливенцева, Максим Белявский, которые выступят по КМС, а также Ксения Цибинова по МС.
В соревнованиях также примут участие Анастасия Морозова по КМС (тренер Марина Ефремова) и Егор Рухин по МС (тренеры Елена Буянова и Марина Селицкая).
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