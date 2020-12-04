04.12.2020 (19:25)

В Минобороны России подвели итоги деятельности Военного инновационного технополиса «ЭРА» в 2020 году

В ходе очередного заседания Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» его начальник генерал-лейтенант Владимир Ивановский сообщил о результатах деятельности организации за 2020 год.

В течение уходящего года сотрудниками ВИТ «ЭРА» велась интенсивная научно-исследовательская работа по 16 ключевым для Вооруженных Сил направлениям таким, как здравоохранение, робототехника, информационные технологии, средства защиты информации, а также совершенствование системы управления беспилотными летательными аппаратами.

В 2020 году сотрудники технополиса активно проявили себя в научно-исследовательской жизни страны, приняв участие в работе 27 мероприятий федерального и международного уровней, включая девять научно-технических конференций, а также Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Участниками Совета была также высоко оценена деятельность научных рот, сформированных из призывников на базе технополиса, которые подготовили свыше 1000 научных статей на актуальные для Минобороны России темы.

На основе этих успехов было принято решение увеличить количество научных рот на площадке ВИТ «ЭРА» с пяти до восьми в 2021 году, что приведет к увеличению общей численности сотрудников технополиса на 20%.

В целях координации деятельности ВИТ «ЭРА» под председательством президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука создан Научно-координационный совет, первое заседание которого прошло 27 ноября.

Кроме того, в ходе заседания статус участника технополиса был присвоен АО «Элемент», ООО «СТЦ», ООО «Стрелец» и Межрегиональному общественному учреждению «Институт инженерной физики».

В работе Совета приняли участие первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, руководители государственных оборонных предприятий, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.

Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Правительства России Юрия Борисова.

Справочно :

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 501 технополис определен как специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия промышленности и организации оборонно-промышленного комплекса, проводящие научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны, осуществляющие деятельность по разработке и созданию продукции военного, специального и двойного назначения.

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