04.12.2020 (18:44)

В Вооруженных Силах России ежедневно прививается свыше 1,5 тыс. военнослужащих

В соответствии с поручениями Министра обороны Российской Федерации в Вооруженных Силах проводится работа по вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ доложил замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

Как сообщил замминистра обороны, получено 14,5 тыс. доз вакцины, которые распределены в военные округа, на Северный флот и в центральный аппарат Минобороны России. Уже вакцинированы 7175 военнослужащих.

Все требования по соблюдению «холодовой цепи» при транспортировке вакцины в округах выполнены. Для этого заблаговременно закуплены более 100 термоконтейнеров и морозильных камер.

В настоящее время ежесуточно прививаются более 1,5 тыс. военнослужащих. В декабре планируется получить еще 100 тыс. доз вакцины. В этих целях на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформированы прививочные бригады (всего более 300 бригад). Это позволит увеличить количество вакцинируемых военнослужащих до 5 тыс. ежедневно.

Работа по вакцинации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации будет продолжена в начале 2021 года. Сформированный контингент прививочных бригад достаточен для проведения планомерной вакцинации в полном объеме.

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