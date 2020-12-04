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04.12.2020 (17:00)

Более 10 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО вышли на полигоны в новом учебном году

Военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, совершили первые в новом учебном периоде масштабные выходы на полигоны.

Совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений, войск связи, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.

Особенностью боевой подготовки в новом учебном году станет активное внедрение тактических приемов, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов, в том числе с применением новых мишеней.

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечены более 10 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружение танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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