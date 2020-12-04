04.12.2020 (16:00)

Более 100 выпускников авиационных вузов пополнили Ленинградское объединение ВВС и ПВО

Более 100 молодых офицеров, прибывших для дальнейшей службы в Ленинградскую армию военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа после окончания высших учебных заведений Минобороны России, распределены в авиационные соединения и воинские части объединения.

В ближайшее время выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», а также Челябинского военного авиационного института штурманов на практике будут оттачивать знания, полученные в учебных заведениях в ходе плановых полетов и учений.

Молодые специалисты оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации пройдут дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров.

Для работы с офицерами в объединении организованы оперативные группы специалистов социологического и психологического сопровождения, которые отвечают за решение проблемных вопросов по введению в соединения и воинские части молодых военнослужащих, за каждым офицером закреплен опытный наставник.

В настоящее время на вооружении объединения ВВС и ПВО Западного военного округа находятся многоцелевые истребители Су-35, Су-34, МиГ-29, МиГ-31, вертолёты различного назначения Ми-8, Ми-28Н, Ми-35, Ми-26, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12 и Ан-26 и другая авиатехника.

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