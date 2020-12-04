04.12.2020 (17:30)

Специалисты РЭБ ЗВО отработали задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления условного противника

В Ленинградской области прошло специальное занятие с военнослужащими отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

Одной из основных задач занятия было совершенствование навыков работы с современными комплексами РЭБ такими, как автоматизированная станция помех «Синица», «Красуха-4С», станция мощных шумовых помех СПН-2,4, а также станция постановки помех «Житель». С помощью этих комплексов проводится не только радиоэлектронное прикрытие своих войск, к примеру, от ударов корректируемых авиабомб и ракет, но также подавление систем управления войсками противника.

Военнослужащие батальона в полевых условиях выполнили задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника.

Кроме того, в ходе занятия были отработаны нормативы по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи и управления условного противника, выполнены задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Также военнослужащие батальона РЭБ провели комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

Подготовку офицеров для войск РЭБ ведет Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Воронеже (в ее составе в 2016 году сформирован Научно-исследовательский институт РЭБ).

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