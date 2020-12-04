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04.12.2020 (15:00)

В Татарстане отмечены лучшие наставники юнармейцев

В уходящем году региональное отделение Юнармии в Татарстане было признано лучшим по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса, повысив свои показатели по сравнению с прошлым годом на два пункта.

Это стало ключевым моментом на подведении итогов на шестом республиканском слёте «Юнармии», прошедшем недавно в ДОСААФ Татарстана.

Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов поздравил юнармейцев с высокими достижениями и вручил почетную грамоту полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова начальнику штаба регионального отделения Юнармии Александру Бородину за значительный вклад в военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. В рамках слёта его участники обсудили отчёт регионального отделения за 2019–2020 учебный год и утвердили план основных мероприятий на 2021 год.

Завершилось мероприятие торжественным награждением благодарственными письмами и медалями более 60 руководителей и координаторов местных отделений Юнармии, которые показали впечатляющие результаты своей деятельности и внесли вклад в развитие республиканского юнармейского движения.

Начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Александр Бородин выразил искреннюю благодарность председателю правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майору Дамиру Динниулову за оказанную поддержку в проведении мероприятия и плодотворное сотрудничество на протяжении четырех лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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