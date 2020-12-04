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04.12.2020 (14:30)

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота.

Всего для вакцинирования военных медиков и личного состава на Балтийский флот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тыс. комплектов вакцины.

В настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией многофункционального центра Минобороны России в Калининграде.

В дальнейшем вакцинацию также пройдут командование флотом, экипажи кораблей, готовящихся к выходу в дальний поход и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Медицинские сотрудники, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Медицина
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