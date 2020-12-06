06.12.2020 (02:00)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошли командирские полеты экипажей Ту-95МС

В соединении дальней авиации в Амурской области состоялись командирские полеты с привлечением руководящего состава управления соединения, авиационных полка и эскадрилий. Данное мероприятие прошло под руководством командира авиационного соединения, заслуженного летчика России, летчика-снайпера гвардии полковника Андрея Малышева.

Во время выполнения полетных заданий экипажи турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС отработали условные пуски ракет по условному противнику, а так же навыки элементов дозаправки в воздухе, в том числе и в ночное время, в условиях ограниченной видимости. Дозаправка проходила на высоте более 5400 метров и на скорости свыше 550 километров в час.

Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий, для последующего обучения молодых специалистов.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования стратегических ракетоносцев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице