06.12.2020 (02:00)
В дальневосточном соединении дальней авиации прошли командирские полеты экипажей Ту-95МС
В соединении дальней авиации в Амурской области состоялись командирские полеты с привлечением руководящего состава управления соединения, авиационных полка и эскадрилий. Данное мероприятие прошло под руководством командира авиационного соединения, заслуженного летчика России, летчика-снайпера гвардии полковника Андрея Малышева.
Во время выполнения полетных заданий экипажи турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС отработали условные пуски ракет по условному противнику, а так же навыки элементов дозаправки в воздухе, в том числе и в ночное время, в условиях ограниченной видимости. Дозаправка проходила на высоте более 5400 метров и на скорости свыше 550 километров в час.
Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий, для последующего обучения молодых специалистов.
Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования стратегических ракетоносцев.