05.12.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации военнослужащие по призыву написали военно-исторический диктант

Военнослужащие срочной службы Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие в написании военно-исторического диктанта, посвящённого событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Диктант проходил в виде викторины и включал в себя 30 тестовых заданий. Ответы необходимо было давать самостоятельно, основываясь на ранее полученных знаниях.

«Основными целями диктанта является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности, недопущение искажения исторических фактов. Наш долг - помнить, бережно хранить крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.

Результаты исторического диктанта проверит специально созданная комиссия. Итоги будут доведены до каждого военнослужащего индивидуально, а также выставлена общая оценка за подразделение.

Проведение данной акции было организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, наплавленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Всего в акции приняло участие около 400 военнослужащих.

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