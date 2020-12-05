05.12.2020 (01:00)
В соединении дальней авиации военнослужащие по призыву написали военно-исторический диктант
Военнослужащие срочной службы Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие в написании военно-исторического диктанта, посвящённого событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Диктант проходил в виде викторины и включал в себя 30 тестовых заданий. Ответы необходимо было давать самостоятельно, основываясь на ранее полученных знаниях.
«Основными целями диктанта является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности, недопущение искажения исторических фактов. Наш долг - помнить, бережно хранить крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.
Результаты исторического диктанта проверит специально созданная комиссия. Итоги будут доведены до каждого военнослужащего индивидуально, а также выставлена общая оценка за подразделение.
Проведение данной акции было организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, наплавленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
Всего в акции приняло участие около 400 военнослужащих.