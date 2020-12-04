04.12.2020 (13:45)

В Севастополе состоится церемония передачи командованию Черноморского флота Главной иконы морской пехоты ВМФ России

6 декабря в День памяти Святого благоверного князя Александра Невского состоится торжественная передача освященной Главной иконы морской пехоты командованию Черноморского флота.

Мероприятие пройдет в Соборе Святого равноапостольного князя Владимира - усыпальнице адмиралов, где и будет храниться икона небесного покровителя морской пехоты Святого благоверного князя Александра Невского. В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ РФ, командования Черноморского флота, соединения морской пехоты ЧФ, ветераны и курсанты военно-морских учебных заведений.

Благоверный князь Александр Невский по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года является небесным покровителем морской пехоты ВМФ РФ.

Ранее, в декабре 2019 года, пять икон с ликом и частицами мощей святого были освящены в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. Иконы передаются воинским частям и соединениям морской пехоты, находящимся в составе Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.

Иконы написал народный художник России, действительный член Российской академии художеств, старший сержант морской пехоты ТОФ Петр Стронский. Их отличие от других икон святому в том, что на них указаны знаки морской пехоты.

В декабре 2019 года в Калининграде первая святыня передана командованию Балтийского флота лично Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

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