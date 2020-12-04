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04.12.2020 (13:30)

Экипаж малого артиллерийского корабля КФл «Волгодонск» завершил подготовку к бою и походу

В Дагестане на малом артиллерийском корабле (МАК) Каспийской флотилии (КФл) «Волгодонск» в полном объеме выполнили элементы курсовой задачи К-1, направленной на организацию повседневной службы на корабле и мероприятия по приготовлению к бою и походу.

В пункте базирования экипаж МАК «Волгодонск» сдал нормативы по обнаружению, захвату воздушной цели, выполнению условных стрельб из артиллерийских установок АК-630 и применению других средств вооружения противовоздушной обороны.

Кроме того, на современном учебно-тренировочном комплексе были отработаны действия аварийной партии корабля по ликвидации очага возгорания в одном из отсеков, заделыванию пробоины и откачиванию из трюма поступившей забортной воды.

В рамках практического занятия, в котором приняли участие около 150 военнослужащих КФл различных категорий от матроса до капитана 1 ранга, командному составу флотилии были доведены основные требования по подготовке кораблей к выполнению задач по предназначению.

Аналогичные курсовые задачи в зимнем периоде обучения предстоит сдать всем экипажам кораблей и судов КФл.

Следующим этапом боевой подготовки морских сил флотилии станет выход в море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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