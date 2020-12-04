04.12.2020 (13:30)
Экипаж малого артиллерийского корабля КФл «Волгодонск» завершил подготовку к бою и походу
В Дагестане на малом артиллерийском корабле (МАК) Каспийской флотилии (КФл) «Волгодонск» в полном объеме выполнили элементы курсовой задачи К-1, направленной на организацию повседневной службы на корабле и мероприятия по приготовлению к бою и походу.
В пункте базирования экипаж МАК «Волгодонск» сдал нормативы по обнаружению, захвату воздушной цели, выполнению условных стрельб из артиллерийских установок АК-630 и применению других средств вооружения противовоздушной обороны.
Кроме того, на современном учебно-тренировочном комплексе были отработаны действия аварийной партии корабля по ликвидации очага возгорания в одном из отсеков, заделыванию пробоины и откачиванию из трюма поступившей забортной воды.
В рамках практического занятия, в котором приняли участие около 150 военнослужащих КФл различных категорий от матроса до капитана 1 ранга, командному составу флотилии были доведены основные требования по подготовке кораблей к выполнению задач по предназначению.
Аналогичные курсовые задачи в зимнем периоде обучения предстоит сдать всем экипажам кораблей и судов КФл.
Следующим этапом боевой подготовки морских сил флотилии станет выход в море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.