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04.12.2020 (13:15)

В армейском корпусе СФ прошла подготовка специалистов на новых мобильных комплексах радиосвязи

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  В Мурманске на базе отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота  прошёл учебный сбор со специалистами мобильных комплексов радиосвязи П-230Т базе автомобиля «Тигр».

Новые образцы спецтехники поступили в подразделения армейского корпуса Северного флота в мае 2020 года. Данный комплекс отлично зарекомендовал себя в ходе двустороннего бригадного тактического учения, состоявшегося в конце летнего периода обучения.

За время проведения сборов экипажи отработали нормативы по развертыванию комплекса аппаратной связи, выполнили базовые настройки радиоэлектронного оборудования и ознакомились с дополнительными возможностями современной аппаратуры связи в составе, которого находится даже беспилотный летательный аппарат.

Новейший мобильный комплекс радиосвязи П-230Т обладает высокой проходимостью, маневренностью и предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения.

Автомобиль оснащён современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только во время стоянки, но и в движении.

Комплекс способен осуществлять работу в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, что в свою очередь является основным показателем при эксплуатации данного бронеавтомобиля в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Специальная подготовка , Войска связи
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