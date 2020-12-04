04.12.2020 (13:00)
С военнослужащими ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ проведено занятие по специальной подготовке
С военнослужащими ремонтной роты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели теоретическое занятие по специальной подготовке.
В рамках занятия около 50 военнослужащих изучили порядок проведения технического обслуживания, текущего, среднего и капитального ремонта военной техники. Военнослужащим довели порядок выполнения регулировочных, крепежных, слесарно-механических работ в полевых условиях с помощью МТО-АТ.
В завершении занятия специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ сдали зачеты, которые включали в себя вопросы тактико-технических характеристик штатной техники.
Занятие с ремонтным подразделением ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.