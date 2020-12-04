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04.12.2020 (13:00)

С военнослужащими ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ проведено занятие по специальной подготовке

С военнослужащими ремонтной роты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели теоретическое занятие по специальной подготовке.

В рамках занятия около 50 военнослужащих изучили порядок проведения технического обслуживания, текущего, среднего и капитального ремонта военной техники. Военнослужащим довели порядок выполнения регулировочных, крепежных, слесарно-механических работ в полевых условиях с помощью МТО-АТ.

В завершении занятия специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ сдали зачеты, которые включали в себя вопросы тактико-технических характеристик штатной техники.

Занятие с ремонтным подразделением ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка , Приднестровье
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