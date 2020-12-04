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04.12.2020 (12:15)

В танковой армии ЗВО началась подготовка к АрМИ-2021

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях военнослужащие начали подготовку к армейским международным играм-2021.

На занятиях по огневой подготовке экипажи боевых машин и танков выполняют упражнения стрельб с применением комплекса вооружения БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3, Т-80, Т-90. Военнослужащие на дистанциях от 300 до 2200 метров отрабатывает поражение появляющейся и движущейся бронетехники условного противника. Личный состав преодолевают змейку, скоростной участок, косогор, колейный мост, противотанковый ров с проходом.

В декабре текущего года на полигонах Мулино, Головеньки и Алабино пройдут первые этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Для подготовки команд военнослужащие, которые уже участвовали в Армейских международных играх, передают свой опыт для достижения более лучших результатов в таких конкурсах как «Снайперский рубеж», «Уверенный прием», «Верный друг», «Соколиная охота». «Безопасная среда», «Белое солнце», «Специалист ТДА» и «Специальный район». По результатам конкурсов сильнейшие расчеты и экипажи представят свои бригады и полки уже на армейском уровне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ , Специальная подготовка , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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