04.12.2020 (12:00)
В Севастополе стартовала парусная регата с участием военнослужащих Черноморского флота
В Севастополе начались Всероссийские соревнования по парусному спорту «Национальная парусная Лига».
Регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд.
С 4 по 6 декабря пройдет финал соревнований в премьер-дивизионе.
В составе участников 9 судов, включая команду военнослужащих Черноморского флота, которые поборются за призовые места в различных дисциплинах парусного спорта.
Военнослужащие ЧФ являются постоянными участниками данных соревнований и тренируются в соответствии с планом подготовки в яхт-клубе водноспортивной базы филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.
Завершится регата 6 декабря.
Новости по теме:
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота провел плановые учебные стрельбы в Балтийском море
Метки: