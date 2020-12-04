04.12.2020 (12:00)

В Севастополе стартовала парусная регата с участием военнослужащих Черноморского флота

В Севастополе начались Всероссийские соревнования по парусному спорту «Национальная парусная Лига».

Регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд.

С 4 по 6 декабря пройдет финал соревнований в премьер-дивизионе.

В составе участников 9 судов, включая команду военнослужащих Черноморского флота, которые поборются за призовые места в различных дисциплинах парусного спорта.

Военнослужащие ЧФ являются постоянными участниками данных соревнований и тренируются в соответствии с планом подготовки в яхт-клубе водноспортивной базы филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

Завершится регата 6 декабря.

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