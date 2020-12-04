04.12.2020 (11:45)

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота провел плановые учебные стрельбы в Балтийском море

Экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» в ходе планового учения в полигонах боевой подготовки в Балтийском море выполнил электронные пуски ракетным комплексом «Уран» и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника.

Выход корабля в Балтийское море осуществлялся в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки. В ходе отработки задач по ведению морского боя с кораблями специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили ракетное оружие, выполнив электронные пуски из главного ударного комплекса и отработав задачи поражения группы кораблей условного противника.

Экипаж корабля также отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.

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