04.12.2020 (11:45)
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота провел плановые учебные стрельбы в Балтийском море
Экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» в ходе планового учения в полигонах боевой подготовки в Балтийском море выполнил электронные пуски ракетным комплексом «Уран» и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника.
Выход корабля в Балтийское море осуществлялся в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки. В ходе отработки задач по ведению морского боя с кораблями специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили ракетное оружие, выполнив электронные пуски из главного ударного комплекса и отработав задачи поражения группы кораблей условного противника.
Экипаж корабля также отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.